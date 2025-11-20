Inscription
#Essais

Tour auto

Mathieu Bonnevie, Yves Bey-Rozet

ActuaLitté
Revivez la 33e édition de la plus ancienne épreuve automobile encore en activité, une compétition alliant sport, tourisme et patrimoine. Le Tour Auto s'inscrit dans la continuité d'un évènement dont la création remonte à l'année 1899 et qui s'appelait alors Tour de France automobile. Il s'agit de la plus ancienne épreuve de compétition encore en activité ! Unique en son genre, le Tour de France automobile a la particularité d'associer des épreuves sur route et des confrontations sur circuits. Au départ de Paris, les concurrents ont rallié Tours (La Grange de Meslay), Limoges, Carcassonne, Pau et enfin Biarritz. Des villes étapes extraodinaires pour un Tour Auto qui s'est déroulé du 21 au 27 avril. Les concurrents se sont affrontés sur les circuits du Mans, du Val de Vienne, de Nogaro et Pau Arnos.

Par Mathieu Bonnevie, Yves Bey-Rozet
Chez Sophia éditions

|

Auteur

Mathieu Bonnevie, Yves Bey-Rozet

Editeur

Sophia éditions

Genre

Marques et modèles automobiles

Tour auto

Mathieu Bonnevie, Yves Bey-Rozet

Paru le 04/12/2025

303 pages

Sophia éditions

75,00 €

ActuaLitté
9782385141226
