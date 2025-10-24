Inscription
#Manga

Shinjuku 69 Heaven Tome 1

Unohana

ActuaLitté
"Impossible que je puisse bander avec un mec" Pour Kutani, c'était une évidence. Pourtant, quand on demande à ce beau journaliste d'écrire un article sur le monde de la prostitution gay, il se surprend à trouver le jeune éphèbe qu'il rencontre particulièrement séduisant. Himoru est sexy et fait les yeux doux à Kutani, qui finit par se laisser aller à la curiosité. Mais alors qu'ils se sont rapprochés, Kutani prend la fuite. Il s'était juré de ne jamais compromettre son travail pour une femme et voilà qu'il n'arrête pas de penser à Himoru ! - Une plongée sans concession dans le quartier le plus chaud de Tokyo ! - L'éthique d'un journaliste est-elle soluble dans le sourire d'un beau prostitué ? - Par l'autrice de Ginza Neon Paradise - JOURNALISTE X PROSTITUE

Par Unohana
Chez Taifu Comics

|

Auteur

Unohana

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Shinjuku 69 Heaven Tome 1

Unohana

Paru le 24/10/2025

186 pages

Taifu Comics

9,35 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375065754
9782375065754
© Notice établie par ORB
plus d'informations

