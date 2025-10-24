Sleeping on the paper ship Tome 2

Kitahara Kei est un scénariste dont le talent est reconnu dans le monde entier, mais les personnes dont il s'inspire pour ses protagonistes finissent immanquablement par mourir. Désemparé par les malheurs qui s'accumulent autour de lui, il abandonne sa plume et sombre dans l'alcool. Un soir, alors que Kei est ivre et effondré dans la rue, il est abordé par un jeune photographe amateur nommé Youichi. Kei est irrésistiblement attiré par le visage de Youichi, son sourire radieux et pur, son regard sulfureux... Auprès de Youichi, Kei déborde à nouveau d'imagination, mais il sait que ça ne lui apportera que du malheur... Un BL fantastique qui nous plonge au coeur de la vie dramatique d'un auteur maudit. Une relation à l'issue incertaine et périlleuse qui tiendra les lecteurices en haleine ! Une série courte dessinée d'une main de maître par Yatsuda Teki, déjà connue pour Home far away.