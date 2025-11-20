Inscription
#Essais

Dictionnaire Montmartre

Jean-Marc Tarrit

Montmartre comme vous ne l'avez jamais lu Des "Abattoirs de Montmartre" a` "Zuloaga", 1000 articles pour tout savoir sur Montmartre, ses lieux, ses peintres, ses poe`tes, ses chansonniers, ses grands hommes et ses petites femmes, ses le ? gendes et son histoire. L'oeuvre d'une vie de l'amoureux de Montmartre le plus reconnu, Jean-Marc Tarrit, qui a successivement e ? te ? pre ? sident de la socie ? te ? d'Histoire du Vieux Montmartre, du muse ? e de Montmartre et de la Re ? publique de Montmartre. Suite au succe`s de la premie`re e ? dition de 2022, cette e ? dition revue et augmente ? e vous propose de grimper une fois encore sur la fameuse butte qui domine la ville-lumie`re.

Par Jean-Marc Tarrit
Chez Atlande

|

Auteur

Jean-Marc Tarrit

Editeur

Atlande

Genre

Histoire régionale

Dictionnaire Montmartre

Jean-Marc Tarrit

Paru le 04/12/2025

700 pages

Atlande

30,00 €

9782384280216
