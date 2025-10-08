Inscription
Dans la tête d'une baleine

Olivier Adam, Jessica Serra

Les baleines évoluent avec majesté dans l'océan et leurs chants envoûtent les marins depuis des millénaires. Pourtant, ce n'est que récemment que les scientifiques ont commencé à décrypter la richesse de leur langage. Olivier Adam montre que ces cétacés ont développé des cultures sousmarines sophistiquées, propres à chaque population. Certaines espèces produisent des vocalisations graves, comme les baleines bleues, d'autres émettent des sons plus brefs et rapides, comme le rorqual commun. Toutes tissent des liens profonds, nourris par une intense communication qui permet de transmettre des savoirs et de communiquer sur de longues distances, notamment lors de leurs migrations. Ces vocalisations véhiculent des intentions, des émotions et des indications sur leur structure sociale. Longtemps victimes de la chasse, elles sont aujourd'hui l'emblème de l'emprise humaine sur les milieux marins, à cause de la pêche, du tourisme, des collisions avec les bateaux et de la pollution sonore. Protéger les baleines, c'est aussi préserver les écosystèmes marins dont elles sont des actrices essentielles.

Par Olivier Adam, Jessica Serra
Chez Humensciences

|

Auteur

Olivier Adam, Jessica Serra

Editeur

Humensciences

Genre

Ethologie

Dans la tête d'une baleine

Olivier Adam

Paru le 08/10/2025

240 pages

Humensciences

19,00 €

9791040301431
