House of M

Brian Michael Bendis, Olivier Coipel

ActuaLitté
Accusée d'avoir causé la chute des Avengers, la Sorcière Rouge est pourchassée sans relâche. Quand elle est enfin retrouvée par une alliance de super-héros, Avengers et mutants unis, elle bouleverse la réalité elle-même. Dans ce nouveau monde, les mutants règnent, et les X-Men vivent enfin la vie dont ils ont toujours rêvé. Mais lorsque certains commencent à se rappeler... peuvent-ils continuer à vivre un rêve fondé sur un mensonge ? Le client est roi ! Et très clairement, nos lecteurs ont plébiscité la gamme MARVEL POCHE qui offre le meilleur de Marvel à un prix accessible, tout en conservant un format généreux. En plus des séries régulières rééditées dans cette gamme, nous proposons également des sagas incontournables de l'histoire de Marvel, comme House of M de Bendis et Coipel, une saga qui a durablement impacté l'univers des héros.

Chez Panini comics

|

Auteur

Brian Michael Bendis, Olivier Coipel

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

House of M

Brian Michael Bendis, Olivier Coipel

Paru le 08/10/2025

204 pages

Panini comics

7,99 €

9791039139359
© Notice établie par ORB
