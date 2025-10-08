Accusée d'avoir causé la chute des Avengers, la Sorcière Rouge est pourchassée sans relâche. Quand elle est enfin retrouvée par une alliance de super-héros, Avengers et mutants unis, elle bouleverse la réalité elle-même. Dans ce nouveau monde, les mutants règnent, et les X-Men vivent enfin la vie dont ils ont toujours rêvé. Mais lorsque certains commencent à se rappeler... peuvent-ils continuer à vivre un rêve fondé sur un mensonge ? Le client est roi ! Et très clairement, nos lecteurs ont plébiscité la gamme MARVEL POCHE qui offre le meilleur de Marvel à un prix accessible, tout en conservant un format généreux. En plus des séries régulières rééditées dans cette gamme, nous proposons également des sagas incontournables de l'histoire de Marvel, comme House of M de Bendis et Coipel, une saga qui a durablement impacté l'univers des héros.