- Une trilogie à l'univers inspiré par le Japon et les oeuvres du Studio Ghibli. - Un héros fragile mais déterminé, tiraillé entre la fidélité aux siens et une vérité qu'ils lui cachent. - Un monde fantastique peuplé d'esprits bienveillants et d'entités maléfiques. Esprits pacifiques de la nature, les lùmii ont laissé place à des créatures aux masques pâles qui recherchent des proies à posséder. Les seuls capables de les affronter sont les guerriers albans, aux yeux gris capables de voir et doté d'un pouvoir extraordinaire : le double. Pour prouver sa valeur aux autres albans, malgré leur haine à son encontre, Merle infiltre un groupe de néronis tentés de rejoindre la secte des rogues. L'infiltration tourne mal. Merle est arrêté avec les autres dissidents et la couleur de ses yeux le condamne à mort. Pour le sauver, Embrun fait un choix fatidique et permet aux rogues d'entrer dans le village fortifié. Commence une course pour échapper au chef de la secte. Démon sera-t-il vraiment un tortionnaire ? Ou un sauveur...