Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Rogues

Alix Naudot Guillerm, Guillerm alix Naudot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Une trilogie à l'univers inspiré par le Japon et les oeuvres du Studio Ghibli. - Un héros fragile mais déterminé, tiraillé entre la fidélité aux siens et une vérité qu'ils lui cachent. - Un monde fantastique peuplé d'esprits bienveillants et d'entités maléfiques. Esprits pacifiques de la nature, les lùmii ont laissé place à des créatures aux masques pâles qui recherchent des proies à posséder. Les seuls capables de les affronter sont les guerriers albans, aux yeux gris capables de voir et doté d'un pouvoir extraordinaire : le double. Pour prouver sa valeur aux autres albans, malgré leur haine à son encontre, Merle infiltre un groupe de néronis tentés de rejoindre la secte des rogues. L'infiltration tourne mal. Merle est arrêté avec les autres dissidents et la couleur de ses yeux le condamne à mort. Pour le sauver, Embrun fait un choix fatidique et permet aux rogues d'entrer dans le village fortifié. Commence une course pour échapper au chef de la secte. Démon sera-t-il vraiment un tortionnaire ? Ou un sauveur...

Par Alix Naudot Guillerm, Guillerm alix Naudot
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Alix Naudot Guillerm, Guillerm alix Naudot

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rogues par Alix Naudot Guillerm, Guillerm alix Naudot

Commenter ce livre

 

Rogues

Alix Naudot Guillerm, Guillerm alix Naudot

Paru le 20/11/2025

449 pages

Gulf Stream

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383495192
9782383495192
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.