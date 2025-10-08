Inscription
#Comics

Captain America - Sam Wilson : Les bons anges

Evan Narcisse, Greg Pak, Eder Messias

ActuaLitté
En assistant à l'anniversaire d'Isaiah Bradley (le tout premier cobaye des expériences qui ont mené à la création de Captain America), Sam Wilson découvre un projet audacieux : offrir aux plus démunis des fermes suspendues dans le ciel. Mais quelque chose cloche... En creusant, Cap se heurte à un adversaire de taille : le chef de la sécurité n'est autre que le Hulk rouge ! Cet album surfe sur l'engouement pour le film Captain America : Brave New World sorti en début d'année, dans lequel Sam Wilson reprend le bouclier, et croise la route d'Isaiah Bradley et du Hulk rouge. Un récit complet, explosif et bourré d'action, qui ravira les fans de la nouvelle ère du Captain !

Par Evan Narcisse, Greg Pak, Eder Messias
Chez Panini comics

|

Auteur

Evan Narcisse, Greg Pak, Eder Messias

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Captain America - Sam Wilson : Les bons anges

Evan Narcisse, Greg Pak

Paru le 08/10/2025

Panini comics

18,00 €

ActuaLitté
9791039139236
