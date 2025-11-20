Et si vous aviez une seconde chance avec toutes les femmes de votre vie ? Guillermo vient de souffler ses 40 bougies. Alors qu'il s'apprête à partir pour Tokyo fêter l'enterrement de vie de garçon d'un ami, il apprend qu'il sera bientôt père. A l'autre bout du monde, il s'interroge sur le sens qu'a pris son existence quand apparaît Mitsuko, une étrange oracle dont les orgasmes ont le pouvoir de vous renvoyer dans le passé. Projeté des années en arrière, Guillermo décide d'en profiter pour " conclure " avec toutes les femmes qu'il n'a pas réussi à séduire quand il était plus jeune. Le meilleur moyen de n'avoir aucun regret, pense-t-il. A moins que ces petites coucheries dans les couloirs du temps ne bouleversent complètement le présent...