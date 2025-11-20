Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

La liste

Ikna

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si vous aviez une seconde chance avec toutes les femmes de votre vie ? Guillermo vient de souffler ses 40 bougies. Alors qu'il s'apprête à partir pour Tokyo fêter l'enterrement de vie de garçon d'un ami, il apprend qu'il sera bientôt père. A l'autre bout du monde, il s'interroge sur le sens qu'a pris son existence quand apparaît Mitsuko, une étrange oracle dont les orgasmes ont le pouvoir de vous renvoyer dans le passé. Projeté des années en arrière, Guillermo décide d'en profiter pour " conclure " avec toutes les femmes qu'il n'a pas réussi à séduire quand il était plus jeune. Le meilleur moyen de n'avoir aucun regret, pense-t-il. A moins que ces petites coucheries dans les couloirs du temps ne bouleversent complètement le présent...

Par Ikna
Chez Dynamite

|

Auteur

Ikna

Editeur

Dynamite

Genre

Erotique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La liste par Ikna

Commenter ce livre

 

La liste

Ikna

Paru le 20/11/2025

92 pages

Dynamite

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382099223
9782382099223
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.