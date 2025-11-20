Découvrez lacucina di famigliade Denny Imbroisi, généreuse et intime, empreinte de ses racinescalabraises et lombardes Cucina di Famiglia, c'est bien plus qu'unlivre de recettes. C'est un carnet de vie, un album de famille où chaque platraconte une histoire, de transmissionet de gestes partagés. Denny Imbroisirevient à ses racines italiennes - ; la Calabre au Sud et la Lombardieau Nord - ; pour transmettre prèsde 70 recettes acquises dans lescuisines de son enfance. Des recettes qu'on n'écrit pas toujours, mais qu'on apprend en regardant faire, en goûtant, en répétant les mêmesgestes, encore et encore, jusqu'à lesconnaître par coeur. Despolpette di melanzaneà préparerà quatre mains, lescanellonidudimanche, une délicieusecaponataalla calabrese, unetorta delle rose à faireavec les enfants, ou encore lespastaal burro e grana padano, douces commeun câlin demamma... Ce livre est uneinvitation à cuisiner pour ceux qu'onaime, avec générosité, simplicité et joie. Un vrai livre de famille. A garder. Et à transmettre, à son tour.