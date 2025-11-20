Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Cucina di Famiglia

Denny Imbroisi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez lacucina di famigliade Denny Imbroisi, généreuse et intime, empreinte de ses racinescalabraises et lombardes Cucina di Famiglia, c'est bien plus qu'unlivre de recettes. C'est un carnet de vie, un album de famille où chaque platraconte une histoire, de transmissionet de gestes partagés. Denny Imbroisirevient à ses racines italiennes - ; la Calabre au Sud et la Lombardieau Nord - ; pour transmettre prèsde 70 recettes acquises dans lescuisines de son enfance. Des recettes qu'on n'écrit pas toujours, mais qu'on apprend en regardant faire, en goûtant, en répétant les mêmesgestes, encore et encore, jusqu'à lesconnaître par coeur. Despolpette di melanzaneà préparerà quatre mains, lescanellonidudimanche, une délicieusecaponataalla calabrese, unetorta delle rose à faireavec les enfants, ou encore lespastaal burro e grana padano, douces commeun câlin demamma... Ce livre est uneinvitation à cuisiner pour ceux qu'onaime, avec générosité, simplicité et joie. Un vrai livre de famille. A garder. Et à transmettre, à son tour.

Par Denny Imbroisi
Chez Webedia Books

|

Auteur

Denny Imbroisi

Editeur

Webedia Books

Genre

Cuisine Italienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cucina di Famiglia par Denny Imbroisi

Commenter ce livre

 

Cucina di Famiglia

Denny Imbroisi

Paru le 04/12/2025

224 pages

Webedia Books

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381841250
9782381841250
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.