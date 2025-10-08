Hulk : L'intégrale 1996-1997 (T14)

Alors que sa force devient incontrôlable, Hulk fonce tête baissée sur Hollywood ! Les Thunderbolts peuvent-ils intervenir ? Le veulent-ils d'ailleurs ? Les sombres prédictions du Maestro, qui avait annoncé à Hulk qu'il allait tout perdre, sont-elles en train de se réaliser ? Jusqu'où ira le Géant Vert pour qu'on le laisse enfin en paix ? Faudra-t-il l'intervention d'un autre Hulk pour le stopper ? Ou celle de Wolverine ? Nous approchons de la fin des INTEGRALES consacrées à Hulk et scénarisées par Peter David ! Ce volume marque la réédition des tout premiers épisodes publiés par Panini à son arrivée sur le marché des comics... Ces histoires, magnifiquement illustrées par Mike Deodato Jr (Dark Avengers) et Adam Kubert (Wolverine), sont ainsi proposées pour la première fois depuis plus de 25 ans !