La saga des cubes

Deux romans réunis dans un seul ouvrage. Le portail interdit : Les aventures de Célia et Benjamin, au travers du célèbre jeu-vidéo "Minecraft" . Les enfants sont projetés au travers de cet univers inconnu via une étrange console découverte au fond d'un grenier. Le but devient alors de collecter des indices pour en ressortir indemne ! Par chance, tout laisse à croire que ce serait possible en franchissant un certain "portail interdit" ... mais encore faut-il survivre dans cet univers parfois hostile ! Zombies à la vanille : Célia finit par parler de leur première aventure dans "Vidéo cubes" à sa meilleure copine qui n'y croit pas une minute. Elle lui montre la console, mais rien ne se passe jusqu'à l'arrivée inopportune de Benjamin. Ainsi, par un malencontreuse manipulation, voilà Célia et Benjamin repartis dans le monde de Minecraft avec une nouvelle venue : Emi ! Cette fois, ils devront faire face à des hordes de zombies aussi lents que stupides, à des squelettes... et retrouveront Lupus, le loup qu'ils sont parvenus à apprivoiser. Il faudra alors briser la malédiction (un sceau ancien gardé par un boss du jeu) pour que l'environnement de Vidéo cubes retrouve son apparence à peu près normale