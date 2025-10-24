Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

La saga des cubes

Shiilia, Pascal Brissy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux romans réunis dans un seul ouvrage. Le portail interdit : Les aventures de Célia et Benjamin, au travers du célèbre jeu-vidéo "Minecraft" . Les enfants sont projetés au travers de cet univers inconnu via une étrange console découverte au fond d'un grenier. Le but devient alors de collecter des indices pour en ressortir indemne ! Par chance, tout laisse à croire que ce serait possible en franchissant un certain "portail interdit" ... mais encore faut-il survivre dans cet univers parfois hostile ! Zombies à la vanille : Célia finit par parler de leur première aventure dans "Vidéo cubes" à sa meilleure copine qui n'y croit pas une minute. Elle lui montre la console, mais rien ne se passe jusqu'à l'arrivée inopportune de Benjamin. Ainsi, par un malencontreuse manipulation, voilà Célia et Benjamin repartis dans le monde de Minecraft avec une nouvelle venue : Emi ! Cette fois, ils devront faire face à des hordes de zombies aussi lents que stupides, à des squelettes... et retrouveront Lupus, le loup qu'ils sont parvenus à apprivoiser. Il faudra alors briser la malédiction (un sceau ancien gardé par un boss du jeu) pour que l'environnement de Vidéo cubes retrouve son apparence à peu près normale

Par Shiilia, Pascal Brissy
Chez Fleurus

|

Auteur

Shiilia, Pascal Brissy

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La saga des cubes par Shiilia, Pascal Brissy

Commenter ce livre

 

La saga des cubes

Shiilia, Pascal Brissy

Paru le 24/10/2025

240 pages

Fleurus

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782215196525
9782215196525
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.