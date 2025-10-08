Inscription

#Essais

Climax

Romain Mouton

Rien n'est acquis. Dix ans après l'euphorie de l'Accord de Paris, le constat est brutal : Trump est revenu au pouvoir, la Chine bat des records de consommation de charbon, et 2025 pulvérise tous les records de température. Dans l'opinion publique, le climatoscepticisme est réapparu. Depuis trente ans, l'écologie parle le langage de la peur et de la contrainte. Résultat : elle divise, elle culpabilise, et peine à convaincre. Les récits apocalyptiques ne suffisent plus. Nous avons besoin d'une écologie désirable, qui parle de plaisir et de prospérité. L'auteur dessine ici les contours d'une nouvelle écologie, démonte les mythes et trace une voie de réconciliation entre business et planète. Car la vraie question n'est pas "faut-il choisir ? " , mais comment faire du développement durable un moteur d'innovation et de compétitivité ? A travers des exemples concrets, des concepts puissants (les trois S : Soutenabilité, Souveraineté, Sécurité) et des pistes d'action immédiates, Romain Mouton appelle entreprises et décideurs à entrer dans l'ère des récits mobilisateurs. Clair, percutant et sans langue de bois, cet essai n'est pas un plaidoyer : c'est un manifeste pour transformer la contrainte en puissance.

Par Romain Mouton
Chez Hermann

|

Auteur

Romain Mouton

Editeur

Hermann

Genre

Economie (essai)

Climax

Romain Mouton

Paru le 08/10/2025

108 pages

Hermann

14,50 €

9791037045102
© Notice établie par ORB

