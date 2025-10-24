Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Jade à l'Académie de danse

Charlotte Grossetête, Isabelle Maroger

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux romans réunis dans un seul ouvrage : Les chaussons volés : A sa rentrée en 2e année, Jade reçoit mystérieusement en cadeau, d'une personne anonyme, une paire de pointes, un modèle unique ! Mais un article de presse apprend à Anna-Léa qu'une paire de pointes volées à Londres est recherchée dans toute l'Europe. La photo du journal ne permet aucun doute, c'est cette paire-là. Anna-Léa, folle de jalousie, se fait un plaisir d'annoncer à tout le monde que Jade est en possession de chaussons volés... A l'Opéra : Cette année, Mme Joubert annonce un programme plus stressant encore que d'ordinaire : un gala à l'Opéra de Paris, où les élèves du Val-Doré sont exceptionnellement invités à danser avec le corps de ballet et l'école de danse de l'Opéra. Le niveau d'exigence de la directrice devient maximal et il faut toute l'amitié des copines de Jade pour survivre à cette perspective. Mais il y a Anna-Léa, toujours jalouse...

Par Charlotte Grossetête, Isabelle Maroger
Chez Fleurus

|

Auteur

Charlotte Grossetête, Isabelle Maroger

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jade à l'Académie de danse par Charlotte Grossetête, Isabelle Maroger

Commenter ce livre

 

Jade à l'Académie de danse

Charlotte Grossetête, Isabelle Maroger

Paru le 24/10/2025

240 pages

Fleurus

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782215196518
9782215196518
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.