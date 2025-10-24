Jade à l'Académie de danse

Deux romans réunis dans un seul ouvrage : Les chaussons volés : A sa rentrée en 2e année, Jade reçoit mystérieusement en cadeau, d'une personne anonyme, une paire de pointes, un modèle unique ! Mais un article de presse apprend à Anna-Léa qu'une paire de pointes volées à Londres est recherchée dans toute l'Europe. La photo du journal ne permet aucun doute, c'est cette paire-là. Anna-Léa, folle de jalousie, se fait un plaisir d'annoncer à tout le monde que Jade est en possession de chaussons volés... A l'Opéra : Cette année, Mme Joubert annonce un programme plus stressant encore que d'ordinaire : un gala à l'Opéra de Paris, où les élèves du Val-Doré sont exceptionnellement invités à danser avec le corps de ballet et l'école de danse de l'Opéra. Le niveau d'exigence de la directrice devient maximal et il faut toute l'amitié des copines de Jade pour survivre à cette perspective. Mais il y a Anna-Léa, toujours jalouse...