Du Zanskar à Séoul

De Dehli au Ladakh, de l'écrasante chaleur du Zanskar au monastère himalayen de Kotzang, d'une Chypre divisée au Pendjab mystique et révolté, de Montréal à Séoul, Serge Safran nous offre dans cette oeuvre ses carnets de route extraits de son journal intime. Car tous ces voyages ont un point commun : l'évasion de l'être et de sa condition humaine, la découverte du mode de vie d'un pays, de son peuple. Leçons de vie, d'humilité, de méditation... Serge Safran est né à Bordeaux et vit à Paris. Il est écrivain et éditeur.