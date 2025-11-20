Inscription
#Essais

Du Zanskar à Séoul

Serge Safran

De Dehli au Ladakh, de l'écrasante chaleur du Zanskar au monastère himalayen de Kotzang, d'une Chypre divisée au Pendjab mystique et révolté, de Montréal à Séoul, Serge Safran nous offre dans cette oeuvre ses carnets de route extraits de son journal intime. Car tous ces voyages ont un point commun : l'évasion de l'être et de sa condition humaine, la découverte du mode de vie d'un pays, de son peuple. Leçons de vie, d'humilité, de méditation... Serge Safran est né à Bordeaux et vit à Paris. Il est écrivain et éditeur.

Par Serge Safran
Héliopoles

Auteur

Serge Safran

Editeur

Héliopoles

Genre

Récits de voyage

Du Zanskar à Séoul

Serge Safran

Paru le 20/11/2025

Héliopoles

24,90 €

9782379851360
