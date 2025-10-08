La danse classique en manga

Anna Pavlova révolutionne la danse classique : l'étoile russe est la première à partir en tournée autour du monde. Elle traverse une période mouvementée de l'histoire et fonde même sa propre compagnie. L'étoile qui a transformé le ballet Par sa grâce et sa précision technique, Anna Pavlova a marqué l'histoire de la danse. Saluée dans le monde entier, célèbre pour son interprétation d'Odette dans le Lac des cygnes, elle est devenue une star internationale. Une histoire en manga Un récit en 6 chapitres et augmenté de pages documentaires, avec des codes propres au manga et de nombreuses pages documentaires pour aller plus loin. Une femme libre au destin extraordinaire Entre la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, Anna Pavlova forge sa propre destinée et se fait sa place grâce à la danse.