La vie incroyable de Vladimir Socoline

Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme âgé de 19 ans, né et élevé à Genève en Suisse par des parents adoptifs, décide de quitter ses amis et ses proches pour rejoindre la Russie, pays de ses parents biologiques, au milieu de la Première Guerre mondiale ? Ce fut la première interrogation qui nous vint à l'esprit à la lecture de sa courte note biographique, trouvée dans les archives historiques de la Société des Nations. Notre curiosité aiguisée, en lisant attentivement cette note consacrée à la vie de Vladimir Shapiro Socoline, nous eûmes l'idée de profiter de ce texte en l'utilisant comme témoignage dans une approche différente de l'histoire contemporaine russe. C'est à travers "les yeux" de Vladimir Socoline, se basant sur des faits politiques et historiques, et de ce que nous connaissons de ses écrits, documents, souvenirs, que nous allons entreprendre ce voyage à travers la Russie en mutation et découvrir une partie de son histoire contemporaine. On redécouvre progressivement l'émergence du socialisme, de la Russie tsariste, de la Première Guerre mondiale, de la révolution russe et des premières années du bolchevisme, pour arriver à la Société des Nations (SDN), où notre "ami" Socoline est nommé sous-secrétaire général, car l'Union soviétique a rejoint l'organisation, après y avoir été invitée en 1934.