Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La vie incroyable de Vladimir Socoline

Marit Fosse, Ekaterina Pinchevskaya

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme âgé de 19 ans, né et élevé à Genève en Suisse par des parents adoptifs, décide de quitter ses amis et ses proches pour rejoindre la Russie, pays de ses parents biologiques, au milieu de la Première Guerre mondiale ? Ce fut la première interrogation qui nous vint à l'esprit à la lecture de sa courte note biographique, trouvée dans les archives historiques de la Société des Nations. Notre curiosité aiguisée, en lisant attentivement cette note consacrée à la vie de Vladimir Shapiro Socoline, nous eûmes l'idée de profiter de ce texte en l'utilisant comme témoignage dans une approche différente de l'histoire contemporaine russe. C'est à travers "les yeux" de Vladimir Socoline, se basant sur des faits politiques et historiques, et de ce que nous connaissons de ses écrits, documents, souvenirs, que nous allons entreprendre ce voyage à travers la Russie en mutation et découvrir une partie de son histoire contemporaine. On redécouvre progressivement l'émergence du socialisme, de la Russie tsariste, de la Première Guerre mondiale, de la révolution russe et des premières années du bolchevisme, pour arriver à la Société des Nations (SDN), où notre "ami" Socoline est nommé sous-secrétaire général, car l'Union soviétique a rejoint l'organisation, après y avoir été invitée en 1934.

Par Marit Fosse, Ekaterina Pinchevskaya
Chez Editions Slatkine

|

Auteur

Marit Fosse, Ekaterina Pinchevskaya

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Russie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La vie incroyable de Vladimir Socoline par Marit Fosse, Ekaterina Pinchevskaya

Commenter ce livre

 

La vie incroyable de Vladimir Socoline

Marit Fosse, Ekaterina Pinchevskaya

Paru le 24/10/2025

240 pages

Editions Slatkine

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782051029476
9782051029476
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.