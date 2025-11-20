Inscription
#Essais

Le réalisme magique et ses définitions : mode majeur ou mode mineur ?

Vanessa Besand, Pauline Franchini

Définir le réalisme magique et son rapport à la culture tant artistique que médiatique dans un champ géographique élargi. Cet ouvrage collectif entend revenir sur les définitions du réalisme magique dans la critique littéraire en français et dans le champ comparatiste car la plupart des études menées sur le réalisme magique sont en anglais ou en espagnol. Par ailleurs, beaucoup d'études sur le réalisme magique s'inscrivent dans un champ exclusivement postcolonial. Or le présent volume entend aussi traiter la question d'un point de vue narratologique et même sociologique. Enfin, le réalisme magique est inscrit au programme de littérature comparée de l'agrégation externe de Lettres modernes en 2024-2025. Cet ouvrage ne manquera donc pas d'intéresser les préparateurs et les candidats à l'agrégation, mais aussi plus largement celles et ceux qui s'intéressent aux questions de théorie littéraire relatives à l'un des concepts critiques les plus importants des XXe et XXIe siècles.

Par Vanessa Besand, Pauline Franchini
Chez Presses Sorbonne Nouvelle



Auteur

Vanessa Besand, Pauline Franchini

Editeur

Presses Sorbonne Nouvelle

Genre

Littérature comparée

Le réalisme magique et ses définitions : mode majeur ou mode mineur ?

Vanessa Besand, Pauline Franchini

Paru le 04/12/2025

234 pages

Presses Sorbonne Nouvelle

22,00 €

9782379061516
