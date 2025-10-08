Mon calendrier de l'Avent

Un merveilleux calendrier de l'Avent pour accompagner les petits jusqu'à Noël. Un calendrier pour attendre dans la joie Chaque jour, du 1er au 25 décembre, les enfants ouvrent une fenêtre. Jour après jour, le décor s'anime, et la scène de la Nativité prend vie. Les illustrations tendres et colorées de Marie Flusin font de ce calendrier un cadeau idéal pour attendre et fêter la naissance de Jésus en famille. La belle histoire de Noël Un livret accompagne ce calendrier et propose un texte et une prière par jour. Il raconte les aventures d'un petit berger qui marche jusqu'à la crèche. En suivant son chemin, l'enfant est amené à ouvrir chaque jour de l'Avent une des fenêtres du calendrier pour éveiller le village endormi. Sophie de Brisoult, autrice très appréciée en éveil religieux, est à l'origine de ce conte qui mène l'enfant à prier et à accueillir Jésus dans la joie.