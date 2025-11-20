Inscription
#Beaux livres

Portraits, l'art et l'émotion

Amandine Comte

ActuaLitté
Comment saisir l'essence d'un visage, révéler une personnalité par le trait, capter l'émotion d'un regard ? Dans ce livre, Amandine Comte vous guide pas à pas dans l'art du portrait, en alliant techniques et sensibilité. Maîtrisez les bases indispensables pour dessiner un visage harmonieux et expressif. Intégrez des repères anatomiques clairs, adaptés aux proportions qui évoluent avec l'âge. Pratiquez grâce à des démonstrations variées ; à l'encre de Chine, aux feutres, aux crayons de couleur, aux crayons graphite... Développez vos propres pistes créatives en toute autonomie. A la fois manuel pratique et source d'inspiration, Portraits - L'art et l'émotion s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux artistes confirmés. Illustré avec finesse, il invite à explorer la beauté du visage et l'infinie richesse du trait.

Par Amandine Comte
Chez Un dimanche après-midi

|

Auteur

Amandine Comte

Editeur

Un dimanche après-midi

Genre

Dessin

Portraits, l'art et l'émotion

Amandine Comte

Paru le 27/11/2025

Un dimanche après-midi

25,50 €

ActuaLitté
9782378171261
