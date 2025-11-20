Comment saisir l'essence d'un visage, révéler une personnalité par le trait, capter l'émotion d'un regard ? Dans ce livre, Amandine Comte vous guide pas à pas dans l'art du portrait, en alliant techniques et sensibilité. Maîtrisez les bases indispensables pour dessiner un visage harmonieux et expressif. Intégrez des repères anatomiques clairs, adaptés aux proportions qui évoluent avec l'âge. Pratiquez grâce à des démonstrations variées ; à l'encre de Chine, aux feutres, aux crayons de couleur, aux crayons graphite... Développez vos propres pistes créatives en toute autonomie. A la fois manuel pratique et source d'inspiration, Portraits - L'art et l'émotion s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux artistes confirmés. Illustré avec finesse, il invite à explorer la beauté du visage et l'infinie richesse du trait.