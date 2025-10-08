La collection Je découvre avec Petit Ours Brun accompagne les enfants dans leurs découvertes, avec 40 autocollants à placer dans les textes. Dans Je découvre Noël avec Petit Ours Brun, six scènes emblématiques (la lettre au Père Noël, le repas du réveillon, les cadeaux sous le sapin...), pour jouer et découvrir la magie de Noël avec Petit Ours Brun. Petit Ours Brun célèbre cette année ses 50 ans, un événement marquant pour tous ceux qui l'ont connu. Pour cette occasion, une collection de livres inédits permet aux enfants et à leurs familles de redécouvrir son univers plein de tendresse.