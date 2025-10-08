Inscription
#Beaux livres

Je découvre Noël avec Petit Ours Brun

Céline Bour-Chollet, Danièle Bour, Marie Aubinais

La collection Je découvre avec Petit Ours Brun accompagne les enfants dans leurs découvertes, avec 40 autocollants à placer dans les textes. Dans Je découvre Noël avec Petit Ours Brun, six scènes emblématiques (la lettre au Père Noël, le repas du réveillon, les cadeaux sous le sapin...), pour jouer et découvrir la magie de Noël avec Petit Ours Brun. Petit Ours Brun célèbre cette année ses 50 ans, un événement marquant pour tous ceux qui l'ont connu. Pour cette occasion, une collection de livres inédits permet aux enfants et à leurs familles de redécouvrir son univers plein de tendresse.

Par Céline Bour-Chollet, Danièle Bour, Marie Aubinais
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Céline Bour-Chollet, Danièle Bour, Marie Aubinais

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Je découvre Noël avec Petit Ours Brun

Céline Bour-Chollet, Danièle Bour, Marie Aubinais

Paru le 08/10/2025

14 pages

Bayard jeunesse

5,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791036376160
