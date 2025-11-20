Inscription
#Essais

1725

Collectif, Lienart

ActuaLitté
L'ouvrage nous plonge dans l'univers méconnu des sociétés autochtones de la vallée du Mississippi au tournant du XVIIIe siècle, au moment même où les Français s'établissent dans cette vaste région qu'ils nomment "Louisiane" . Ces sociétés, confrontées à une présence française croissante, ont dû trouver des modalités de coexistence avec les colons, établissant sur les rives du "grand fleuve" un espace d'alliance économique, politique et militaire. L'un des moments les plus emblématiques et spectaculaires de cette alliance, décrit en détail dans Le Mercure de France, est la venue en France de chefs oto, osage, missouri et illinois, à l'automne 1725, à la demande conjointe de la Compagnie des Indes et du jeune Louis XV. Des cartes de la Louisiane, produites en France et en Amérique au XVIIIe siècle, permettent de redécouvrir le regard porté par les Français d'Ancien Régime sur le Nouveau Monde. Un corpus d'artefacts, réalisés par ces communautés autochtones, conservées au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, témoignent des interactions entre Français et Amérindiens. Absolument uniques, il s'agit des plus anciennes oeuvres de cette région conservées au monde. Récemment restaurées, elles impressionnent par leur finesse et leur beauté. Aujourd'hui, il nous reste aussi comme témoignage de cette visite un chef-d'oeuvre de la musique française, Les Indes galantes de Rameau, ballet qui marqua profondément les imaginaires de l'époque.

Par Collectif, Lienart
Chez Lienart

|

Auteur

Collectif, Lienart

Editeur

Lienart

Genre

XVIIIe siècle

1725

Collectif, Lienart

Paru le 04/12/2025

160 pages

Lienart

29,00 €

ActuaLitté
9782359064766
