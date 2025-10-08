Inscription
#Roman jeunesse

Encore heureux qu'il ait fait beau

Florence Thinard, Stéphane Nicolet

ActuaLitté
Personne ne comprend pourquoi ni comment la bibliothèque Jacques-Prévert se retrouve à voguer sur l'océan. A bord, le directeur, la bibliothécaire, un prof de technologie, la 6e F au complet, et Saïd l'infernal, qui se trouvait là par hasard. Une fois l'incroyable admis, il faut manger, boire, dormir, s'organiser. Chacun fait preuve de courage et d'imagination pour transformer cette traversée en une aventure joyeuse et inoubliable.

Florence Thinard, Stéphane Nicolet
Chez Thierry Magnier

Auteur

Florence Thinard, Stéphane Nicolet

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Encore heureux qu'il ait fait beau

Florence Thinard, Stéphane Nicolet

Paru le 08/10/2025

230 pages

Thierry Magnier

13,90 €

9791035209070
