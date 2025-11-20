Inscription
#Beaux livres

Humanimal

Léo Urban

Une légende raconte que je serais mi-homme, mi-bête... C'est l'histoire d'un homme que vous verrez sur les réseaux sociaux courir pieds nus dans la forêt, grimper aux arbres, sauter de branche en branche sur les canopées du bout du monde. C'est aussi l'histoire d'un enfant qui rêve de nature, de sauvagerie, un pied à l'école et l'autre dans les bois, à observer, comprendre, sentir les animaux. Ni Mowgli ni Tarzan, Léo a cultivé la bête en lui mais cohabite avec les humains. Ses amis. Sa compagne. Ses héros. Il est une figure de notre époque, ancré dans la civilisation, inspiré par le sauvage, désireux de prendre des risques. Aujourd'hui, Léo raconte - en images et en sensations. Il nous invite à le suivre, à prendre conscience de notre héritage commun avec les bêtes qui peuplent notre planète, à s'engager pour leur préservation et leur respect. Un nouvel art de vivre en ces temps troublés : qui parmi nous n'est pas, au fond, humanimal ? " De la jungle urbaine aux forêts profondes, l'auteur se livre et nous emmène sur ses chemins intérieurs. " Le JDNews

Par Léo Urban
Chez Pocket

|

Auteur

Léo Urban

Editeur

Pocket

Genre

Guides de survie

Humanimal

Léo Urban

Paru le 20/11/2025

128 pages

Pocket

7,40 €

9782266353144
© Notice établie par ORB
