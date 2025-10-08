L'appel de la brume

Belle-Ile-en-Mer, 1920. Alice est la fille du gardien du grand phare. Pour la première fois, c'est à elle de braver la nuit et la brume afin d'aller activer la sirène qui avertit les bateaux du danger de la côte. Du haut de ses neuf ans, Alice plonge courageusement dans l'obscurité. Lui reviennent alors les légendes ancestrales qui peuplent l'île et qui la terrifient. Pour se donner du courage, Alice se rappelle les jeux qu'elle invente avec ses amis, elle écoute la mer qui se rapproche, et dialogue avec ces voix qui résonnent en elle. Surtout, elle pense à son grand frère, Pierre, qui lui manque tant. Alice parviendra-t-elle à accomplir sa mission ? Une seule façon de le savoir : plonger avec elle dans la brume et dans la nuit !