Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

L'appel de la brume

Léontine Soulier, Marie Boulic

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Belle-Ile-en-Mer, 1920. Alice est la fille du gardien du grand phare. Pour la première fois, c'est à elle de braver la nuit et la brume afin d'aller activer la sirène qui avertit les bateaux du danger de la côte. Du haut de ses neuf ans, Alice plonge courageusement dans l'obscurité. Lui reviennent alors les légendes ancestrales qui peuplent l'île et qui la terrifient. Pour se donner du courage, Alice se rappelle les jeux qu'elle invente avec ses amis, elle écoute la mer qui se rapproche, et dialogue avec ces voix qui résonnent en elle. Surtout, elle pense à son grand frère, Pierre, qui lui manque tant. Alice parviendra-t-elle à accomplir sa mission ? Une seule façon de le savoir : plonger avec elle dans la brume et dans la nuit !

Par Léontine Soulier, Marie Boulic
Chez Thierry Magnier

|

Auteur

Léontine Soulier, Marie Boulic

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'appel de la brume par Léontine Soulier, Marie Boulic

Commenter ce livre

 

L'appel de la brume

Léontine Soulier, Marie Boulic

Paru le 08/10/2025

Thierry Magnier

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035209056
9791035209056
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.