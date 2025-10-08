La cabane de la fin du monde

Les enfants de la tour Périscope ont été prévenus longtemps à l'avance que la fin du monde arrivait. Presque deux semaines. Alors, ensemble, ils ont cherché quel serait le meilleur endroit pour assister et survivre au cataclysme final. Ce n'était pas facile, surtout avec Ilies et Solal qui sont tout sauf meilleurs amis entre eux à cause du fait qu'ils n'ont pas la même religion de foot : l'un est pour le PSG et l'autre pour l'OM. Malgré cet énorme problème, ils ont finalement trouvé l'endroit et construit leur cabane. Sauf que la fin du monde, même quand on est informé de la date où elle va arriver, on ne peut pas savoir comment ça va se passer. Et justement, ça ne s'est pas passé comme prévu.