Le septième prince

Un prince délicat, un mercenaire désabusé. Ils n'étaient pas destinés à se rencontrer, encore moins à s'aimer. Témin, jeune prince de L'Empire Céleste, a suivi son frère aîné en ambassade dans un royaume "barbare" dont il ne connaît pas les codes. Innocent, maladroit mais porteur d'un lourd secret, il se retrouve malgré lui plongé dans les intrigues d'une cour étrangère et enjeu d'un marchandage qui le dépasse. Devoir assurer la surveillance de ces princes exotiques ne devait être qu'une mission de routine pour Izak Larsson, et ses Loups noirs mais le danger rôde et Témin se révèle bien trop fascinant pour la tranquillité d'esprit du capitaine. Lorsque survient le pire, la fuite est la seule issue pour le jeune prince et la troupe de mercenaires qui le protège. Au fil de leur périple, dans un empire en déliquescence d'où émergent de nouveaux pouvoirs, ces hommes si différents, déracinés et sans foyer que le Destin a réuni finiront par partager le même rêve ... Plongez dans une romantasy pleine de frissons, de magie et d'aventures, où la poésie et la douceur côtoient la cruauté.