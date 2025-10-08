Dark Shores Tome 1

Dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les Maarins sont en mesure de traverser la mer Sans Fin. Leur règle d'or : l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Teriana est une Maarin, et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Celendor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'il dissimule depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des Sombres Rivages, il capture Teriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller... et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. " Absolument impossible à reposer ! Dark Shores a tout ce que je recherche dans un roman de Fantasy : un monde original et nuancé, une galerie de personnages complexes et une intrigue pleine d'audace. J'en ai aimé chaque mot. " Sarah J. Maas