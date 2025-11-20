Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Duo ; Le toutounier ; Julie de Carneilhan ; Le képi

Colette, Agnès Jaoui

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les éditions Archipoche rééditent, rassemblées sous 4 volumes fabriqués avec soin, les plus belles oeuvres de l'indémodable Colette (1873-1954), dont l'oeuvre a rejoint le domaine public en 2025. Préface inédite d'Agnès Jaoui. Quatre romans parmi les plus emblématiques d'une Colette au sommet de son art. Alice et Michel, mariés de longue date et toujours heureux, s'accordent quelques jours de vacances dans leur maison de Cransac. Mais Michel découvre une lettre enflammée que sa femme écrivit en cachette à Ambrogio, son ancien associé... Dans le torturant huis clos de Duo (1934), Colette oppose la légèreté coupable d'une femme à la mortelle blessure d'un mari trop faible. Dans Le Toutounier (1938), Alice retournera vivre à Paris auprès d'Hermine et Colombe, " brûlées " en amour mais tout aussi libres qu'elle. Femme trahie, Julie de Carneilhan ne sauvera quant à elle sa fierté que dans la fuite. Tandis que Le Képi (1943) met en scène, comme dans Chéri , l'amour d'une femme mûre pour un très jeune homme.

Par Colette, Agnès Jaoui
Chez Archipoche Editions

|

Auteur

Colette, Agnès Jaoui

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Duo ; Le toutounier ; Julie de Carneilhan ; Le képi par Colette, Agnès Jaoui

Commenter ce livre

 

Duo ; Le toutounier ; Julie de Carneilhan ; Le képi

Colette

Paru le 20/11/2025

504 pages

Archipoche Editions

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039206839
9791039206839
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.