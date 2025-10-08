Inscription
Le terrible enlèvement du Père Noël

Hervé Eparvier, Aurélie Mauborgne

ActuaLitté
Alors que tu te rends au marché de Noël pour prendre une photo avec le père Noël, tu te retrouves devant son fauteuil... vide ! Un mot, épinglé sur le dossier, t'informe qu'il a été kidnappé par le père Fouettard ! Vite, équipe-toi de ta loupe magique et mène l'enquête pour retrouver le père Noël et sauver le réveillon ! Une quête collector spéciale Noël à partir de 5 ans Nouveau titre de la collection La quête dont tu es le héros, ce livre-jeu aborde une thématique passion pour les enfants : Noël. Sur chaque double-page, le lecteur doit résoudre deux jeux (7 erreurs, labyrinthe, devinettes, trouver un doublon, rébus...) avant de choisir un itinéraire. Une immersion du lecteur Héros de l'histoire, le lecteur plonge dans un univers unique mis en scène par les textes d'Hervé Eparvier et les illustrations d'Aurélie Mauborgne. Cherche et trouve dans l'atelier des lutins, labyrinthe dans les rues illuminées avec la parade de Noël, jeu des différences au village du père Noël... une aventure féérique et interactive pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Un très beau livre cadeau De très belles illustrations, riches en détails, un grand format généreux, une loupe à filtre rouge : le cadeau idéal pour patienter jusqu'à Noël, en s'amusant !

Par Hervé Eparvier, Aurélie Mauborgne
Chez Tourbillon

Auteur

Hervé Eparvier, Aurélie Mauborgne

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres-jeux

Le terrible enlèvement du Père Noël

Hervé Eparvier, Aurélie Mauborgne

Paru le 08/10/2025

64 pages

Tourbillon

16,90 €

9791027613496
