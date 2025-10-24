Saturation totale

"Un conteur de première catégorie". France Inter Drôles de coïncidences ! Un matin : éboulement dans une mine de cuivre en Pologne ; un homme d'affaires s'active auprès des bibliothèques pour numériser leur fonds ; un virus étrange intrigue un spécialiste de la fraude informatique. Et quel rapport avec ce mathématicien soviétique, créateur de l'intelligence artificielle il y a plus de 40 ans ? En face, Julita, journaliste reconnue, et Jan, qui sait si bien déjouer les embûches du dark net, enquêtent... Né en 1986 à Varsovie, Jakub Szamalek a étudié l'archéologie méditerranéenne à Cambridge. Il est co-auteur du jeu vidéo The Witcher. Star montante du polar polonais, il signe ici le troisième opus de "La Trilogie du dark net" après Tu sais qui et Datas sanglantes, disponibles chez Points. Traduit du polonais par Kamil Barbarski
