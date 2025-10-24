Saturation totale

"Un conteur de première catégorie". France Inter Drôles de coïncidences ! Un matin : éboulement dans une mine de cuivre en Pologne ; un homme d'affaires s'active auprès des bibliothèques pour numériser leur fonds ; un virus étrange intrigue un spécialiste de la fraude informatique. Et quel rapport avec ce mathématicien soviétique, créateur de l'intelligence artificielle il y a plus de 40 ans ? En face, Julita, journaliste reconnue, et Jan, qui sait si bien déjouer les embûches du dark net, enquêtent... Né en 1986 à Varsovie, Jakub Szamalek a étudié l'archéologie méditerranéenne à Cambridge. Il est co-auteur du jeu vidéo The Witcher. Star montante du polar polonais, il signe ici le troisième opus de "­La Trilogie du dark net­" après Tu sais qui et Datas sanglantes, disponibles chez Points. Traduit du polonais par Kamil Barbarski