#Manga

Coffret avec 1 jaquette alternative, 1 tapis de souris, 1 gobelet et 1 bague de téléphone

Maëva Depoilly, Mashiro

Dans un donjon comme en amour, il faut être prêt à parer les coups ! Akane et Yamada se sont rencontrés dans un jeu en ligne et sont maintenant un couple. Tandis qu'Akane s'amuse sur FOS, elle est un jour secourue par Ruka, un joueur au personnage charismatique qui lui propose de devenir son "partenaire", une fonctionnalité proche du mariage dans le jeu. Si Yamada ne semble pas particulièrement s'en soucier, la jeune femme, elle, est troublée par cette demande. De son côté, Ruka semble nourrir des sentiments ambigus envers le petit ami d'Akane... Toute la guilde est embarquée dans cette aventure où l'amour et le jeu montent en puissance !

Par Maëva Depoilly, Mashiro
Chez Mana books

Auteur

Maëva Depoilly, Mashiro

Editeur

Mana books

Genre

Shojo/fille

Coffret avec 1 jaquette alternative, 1 tapis de souris, 1 gobelet et 1 bague de téléphone

Mashiro trad. Maëva Depoilly

Paru le 20/11/2025

173 pages

Mana books

24,90 €

9791035508227
