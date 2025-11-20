Coffret avec 1 jaquette alternative, 1 tapis de souris, 1 gobelet et 1 bague de téléphone

Dans un donjon comme en amour, il faut être prêt à parer les coups ! Akane et Yamada se sont rencontrés dans un jeu en ligne et sont maintenant un couple. Tandis qu'Akane s'amuse sur FOS, elle est un jour secourue par Ruka, un joueur au personnage charismatique qui lui propose de devenir son "partenaire", une fonctionnalité proche du mariage dans le jeu. Si Yamada ne semble pas particulièrement s'en soucier, la jeune femme, elle, est troublée par cette demande. De son côté, Ruka semble nourrir des sentiments ambigus envers le petit ami d'Akane... Toute la guilde est embarquée dans cette aventure où l'amour et le jeu montent en puissance !