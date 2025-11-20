Explorer Marseille

Face aux risques de fragmentation engendrés par la métropolisation, cet ouvrage invite à prendre en considération la notion de "? cité? " dont Marseille fut un lieu fondateur. Aussi loin que l'on remonte dans son passé, Marseille se définit comme une société politique ? : une "cité" , au sens hellénistique du terme. Par-delà les turbulences de vingt-six siècles d'histoire, le paradigme de la cité n'a jamais cessé d'infuser dans la société locale, dans ses structures spatiales, sociales, voire mentales, et l'on peut encore trouver dans cette ville de nombreuses traces de cette matrice originelle. Les changements d'échelle opérés dans l'urbanisation à partir du XIXe siècle ont cependant largement remis en cause les bases de la tradition civique marseillaise en termes territoriaux, économiques, sociaux et politiques. Un nouvel horizon institutionnel va progressivement faire son apparition ? : la métropole. Officialisé en 2014, le projet métropolitain reste néanmoins controversé. L'amélioration, réelle, des performances économiques du bassin d'emploi au tournant du XXIe siècle s'accompagne d'un accroissement continu des inégalités sociales et environnementales au sein de la métropole et d'une centralisation sans précédent de l'administration territoriale. La culture, dans ses différentes manifestations, devient dans ce contexte un vecteur décisif de socialisation. Elle nourrit l'attachement des Marseillais à leur ville, favorise le consensus entre les différentes composantes de la société locale et renforce le soft power de la ville à l'échelle nationale, voire internationale.