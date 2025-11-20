Inscription
#Essais

Dopamine

André Nieoullon

ActuaLitté
Cet ouvrage analyse le rôle de la dopamine dans la régulation des comportements et montre la complexité de cette interface entre l'individu et son environnement. La dopamine est l'un des neurotransmetteurs majeurs du cerveau. Sa popularité est liée à son implication dans la maladie de Parkinson et dans la schizophrénie, attestée par les effets bénéfiques de médicaments pro- et anti-dopaminergiques. Mais l'engouement du grand public pour la dopamine est d'abord lié à l'image qu'elle véhicule de "? molécule du bonheur ? ", du fait de son intervention dans "? les circuits de la récompense ? ", qui a conduit à lui conférer un rôle dans les addictions et la dépendance. Ainsi la dopamine, plus qu'un neurotransmetteur, apparaît-elle comme un régulateur des comportements, impliquant, de l'intention à l'action, les aspects moteurs de ces comportements mais aussi leurs composantes limbiques (processus motivationnels), et leur dimension cognitive (processus intentionnels et attentionnels). Cet ouvrage se propose de faire le point sur l'intervention de la dopamine dans les différents aspects des comportements en s'appuyant sur les données de la clinique neuropsychiatrique et de la recherche préclinique. In fine, tant les déficits en dopamine que les excès de son action impactent les comportements. L'une des conclusions de cet ouvrage renforce l'idée que les systèmes dopaminergiques centraux, dans leur hétérogénéité structurale et fonctionnelle, régulateurs majeurs des aspects moteurs, limbiques et cognitifs des comportements, jouent un rôle-clé d'interface entre l'individu et son environnement en promouvant les adaptations comportementales.

Par André Nieoullon
Chez Presses de L'Université de Provence

|

Auteur

André Nieoullon

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Cerveau et psychologie

Dopamine

André Nieoullon

Paru le 23/10/2025

256 pages

Presses de L'Université de Provence

24,00 €

Scannez le code barre 9791032005828
9791032005828
