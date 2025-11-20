Inscription
#Essais

Dramaturgies de la chanson

Gerhild Fuchs

Les dramaturgies de la chanson sont ici étudiées en prenant en compte le texte, les émotions, la musique, la voix, la performance sur scène et le rôle du corps. Parce qu'elle a un format court, qu'elle exploite divers médias et qu'elle est performancielle, la chanson possède tous les atouts d'une pièce dramatique, quelles que soient les connotations burlesques ou graves que cette qualification recouvre ? : personnages, tensions, résolutions, parfois dialogues et même plusieurs voix qui s'entremêlent, quand bien même il n'y a souvent qu'un seul interprète... Dans sa configuration habituelle de pièce brève, souvent organisée autour d'un refrain qui ponctue les actions du ou des personnages, une chanson pourrait d'ailleurs relever de la même dramaturgie que le théâtre, impliquant, à la faveur de son temps compté, l'implacable métronomie d'une échéance et d'un plaisir, tous deux à satisfaire. Si érudite ou poétique qu'elle paraisse, une chanson, discours qui prend le public à témoin, reste toujours orale et chantable sauf à n'être plus reconnue comme telle. Mais la dramaturgie de la chanson peut aussi s'inscrire dans sa dimension performative où se retrouvent corps et souffle au croisement de la littérature, de la musique et des arts de la scène. De la chanson des rues au cabaret, de l'opérette disquée aux clips de rap, ce volume explore, à travers quelques exemples singuliers mais aussi des figures légendaires de cette exploitation du corps sur scène (Joséphine Baker, Fréhel, Jacques Higelin, Giorgio Gaber, Dario Fo, Pina Bausch, Jul), la diversité dramaturgique de la chanson dans sa mise en espace, jusqu'à l'époque ultracontemporaine.

Chanson française

Paru le 04/12/2025

520 pages

33,00 €

9791032005811
