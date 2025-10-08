De la Terre au Ciel

Alors qu'il a vécu l'abandon, la misère et la douleur, Pierre Yonas porte depuis toujours un amour sincère pour les êtres vivants. Il livre ici comment son parcours, de l'enfance à l'âge adulte ainsi que les bouleversantes rencontres qu'il a faites, ont renforcé ce sentiment salvateur. Sa foi en la vie, inébranlable, lui a permis de continuer à avancer alors que les épreuves se succédaient. En retour, il s'est donné la mission d'accompagner les personnes qui souffrent, sur un chemin plus serein et apaisé. A travers ce témoignage sincère et inédit, Pierre Yonas nous montre qu'il y a toujours une lueur, même si notre chemin est obscurci. Un livre pour ceux qui sont tombés et qui se relèvent avec force et espoir.