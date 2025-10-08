Inscription
#Roman francophone

De la Terre au Ciel

Pierre Yonas

Alors qu'il a vécu l'abandon, la misère et la douleur, Pierre Yonas porte depuis toujours un amour sincère pour les êtres vivants. Il livre ici comment son parcours, de l'enfance à l'âge adulte ainsi que les bouleversantes rencontres qu'il a faites, ont renforcé ce sentiment salvateur. Sa foi en la vie, inébranlable, lui a permis de continuer à avancer alors que les épreuves se succédaient. En retour, il s'est donné la mission d'accompagner les personnes qui souffrent, sur un chemin plus serein et apaisé. A travers ce témoignage sincère et inédit, Pierre Yonas nous montre qu'il y a toujours une lueur, même si notre chemin est obscurci. Un livre pour ceux qui sont tombés et qui se relèvent avec force et espoir.

Par Pierre Yonas
Chez Mamaéditions.com

Auteur

Pierre Yonas

Editeur

Mamaéditions.com

Genre

Littérature française

De la Terre au Ciel

Pierre Yonas

Paru le 08/10/2025

416 pages

Mamaéditions.com

26,00 €

9782845947757
© Notice établie par ORB
