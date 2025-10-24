L'énergie du désespoir

Cela fait sept ans que Kyle a abouti sur cette planète lointaine et qu'il suit les cours sans grande conviction. Il faut dire que son don naturel le transforme en une espèce de singe qui se laisse très facilement distraire. Pas terrible comme pouvoir pour prétendre gagner le grand tournoi. Mais un jour, il reconnaît sur Mohll la montre talkie-walkie qu'il avait reçue à son anniversaire. Il commence alors à se souvenir de sa vie d'avant et n'a dorénavant plus qu'un but : retourner sur Terre et retrouver sa petite soeur !