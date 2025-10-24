Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

L'énergie du désespoir

Marco Russo, Alessio Zonno, Marco Russo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cela fait sept ans que Kyle a abouti sur cette planète lointaine et qu'il suit les cours sans grande conviction. Il faut dire que son don naturel le transforme en une espèce de singe qui se laisse très facilement distraire. Pas terrible comme pouvoir pour prétendre gagner le grand tournoi. Mais un jour, il reconnaît sur Mohll la montre talkie-walkie qu'il avait reçue à son anniversaire. Il commence alors à se souvenir de sa vie d'avant et n'a dorénavant plus qu'un but : retourner sur Terre et retrouver sa petite soeur !

Par Marco Russo, Alessio Zonno, Marco Russo
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Marco Russo, Alessio Zonno, Marco Russo

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'énergie du désespoir par Marco Russo, Alessio Zonno, Marco Russo

Commenter ce livre

 

L'énergie du désespoir

Marco Russo, Alessio Zonno, Marco Russo

Paru le 24/10/2025

64 pages

Editions Dupuis

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808500470
9782808500470
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.