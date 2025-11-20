Inscription
Essais

Chrétien de Troyes, Rabelais, Deshoulières, Lesage, Duras, Roubaud

Edoardo Cagnan, Sandra Poujat

Se trouve ici réunie une série d'études consacrées au programme de la session 2026 des épreuves de grammaire et stylistique française des agrégations de Lettres et de Grammaire. Cet ouvrage rassemble des articles inédits sur les auteurs du programme des agrégations de Lettres et de Grammaire pour la session 2026 : Cligès de Chrétien de Troyes, Pantagruel de François Rabelais, les Poésies d'Antoinette Deshoulières, Turcaret et Crispin d'Alain-René Lesage, Ourika de Claire de Duras et Quelque chose noir de Jacques Roubaud. Les contributions sont pensées spécialement pour l'épreuve de langue française : lexicologie, grammaire et stylistique. En plus de constituer une aide précieuse pour les candidats et les candidates au concours, ces travaux apportent un éclairage important, surtout pour des auteurs encore peu connus ou peu étudiés comme Deshoulières, Lesage et Duras.

Chez PU Paris-Sorbonne

Paru le 20/11/2025

190 pages

16,00 €

