Buffon ou l'âge de la Terre

Emeric Falize, Lionel Markus

Quelle est la première expérience d'Astrophysique de laboratoire ? Lorsque cette question fut posée à l'astrophysicien Emeric Falize, il était loin d'imaginer qu'il allait découvrir qu'elle était associée à celle de l'âge de la Terre. Et pourtant, c'est le cas ! En 1767, en pleine écriture de son Histoire naturelle, Georges-Louis Leclerc de Buffon réalisa des expériences dans ses forges. Pour déduire du refroidissement de boulets incandescents l'âge de la Terre, le savant des Lumières n'eut d'autre choix que d'inventer tous les concepts utilisés aujourd'hui en Astrophysique de laboratoire. Ceci est resté ignoré pendant 250 ans, jusqu'à ce que l'astrophysicien le découvre en 2016. En partant sur les traces de Buffon, Emeric Falize a fait se collisionner l'astrophysique du XXIe siècle avec l'Histoire naturelle du XVIIIe siècle. Il en résulta, en 2022, la réplication de l'expérience "des boulets de fer" de Buffon. Ce livre raconte la rencontre entre un astrophysicien d'aujourd'hui et l'un des savants les plus influents du XVIIIe siècle. Emeric Falize vous invite à le rejoindre à bord d'un Paris-Montbard et de le suivre dans cette aventure fascinante !

Buffon ou l'âge de la Terre

Emeric Falize

Paru le 24/10/2025

190 pages

Honoré Champion

19,00 €

9782745364050
