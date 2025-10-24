Pour beaucoup, le courage des chefs, des chefs militaires ou d'entreprise, est lié à la force, la puissance. Il ne semble concerner qu'une élite. Ce livre veut bousculer cette croyance : agir en chef concerne en réalité tous ceux qui ont le désir de conduire leur vie de leur propre chef plutôt qu'en la subissant. Il n'est donc pas réservé à ceux qui managent des équipes. Nourri par des modèles inspirants et fort de son expérience de dirigeant, Hubert de Boisredon partage dans ce nouvel ouvrage la conviction que ce courage des chefs n'est autre qu'un art de décider, de vivre sa vie et de diriger avec audace, force d'âme et persévérance. Il y expose aussi une méthode originale, le compagnonnage, pour faire grandir en chacun cette faculté d'aller au bout de ce qu'il porte. Son livre est donc un formidable outil pour libérer l'énergie qui dort en chacun et qui ne demande qu'à se réveiller.