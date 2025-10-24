Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le courage des chefs

Hubert de Boisredon, Boisredon hubert De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour beaucoup, le courage des chefs, des chefs militaires ou d'entreprise, est lié à la force, la puissance. Il ne semble concerner qu'une élite. Ce livre veut bousculer cette croyance : agir en chef concerne en réalité tous ceux qui ont le désir de conduire leur vie de leur propre chef plutôt qu'en la subissant. Il n'est donc pas réservé à ceux qui managent des équipes. Nourri par des modèles inspirants et fort de son expérience de dirigeant, Hubert de Boisredon partage dans ce nouvel ouvrage la conviction que ce courage des chefs n'est autre qu'un art de décider, de vivre sa vie et de diriger avec audace, force d'âme et persévérance. Il y expose aussi une méthode originale, le compagnonnage, pour faire grandir en chacun cette faculté d'aller au bout de ce qu'il porte. Son livre est donc un formidable outil pour libérer l'énergie qui dort en chacun et qui ne demande qu'à se réveiller.

Par Hubert de Boisredon, Boisredon hubert De
Chez Mame

|

Auteur

Hubert de Boisredon, Boisredon hubert De

Editeur

Mame

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le courage des chefs par Hubert de Boisredon, Boisredon hubert De

Commenter ce livre

 

Le courage des chefs

Hubert de Boisredon, Boisredon hubert De

Paru le 24/10/2025

160 pages

Mame

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782728937486
9782728937486
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.