Les Pautrard, humanistes de père en fille

Forme de prospectus pour un pédagogue en quête de place, les écrits des Pautrard permettent d'apprécier le pouvoir des lettres et de l'idéal humaniste sur ses usagers et usagères, avant la littérature. Peut-on apprécier le pouvoir des lettres, tel que le courant humaniste européen en a été l'exercice ? C'est-à-dire l'effet symbolique et matériel que l'activité d'écriture et d'édition peut avoir produit sur ses usagers et usagères ? Au carrefour de l'histoire du livre et de l'histoire franc-comtoise à l'époque d'Albert et d'Isabelle d'Autriche, de l'histoire de la poésie et de l'art, ce volume pluridisciplinaire enquête sur une appropriation au féminin de savoirs du livre et du texte. Il examine une anthologie de lectures, signée d'une poétesse sans doute jeune, fille du pédagogue Bartholomé Pautrard, active à Arbois dans le comté de Bourgogne vers 1609-1613. Son livre manuscrit condense une bibliothèque sous la forme de citations grecques, latines, françaises, italiennes, traduites, mises en vers, commentées. Forme de prospectus pour un pédagogue en quête de place, leurs vers et leurs traductions permettent une approche sociohistorique de l'idéal humaniste. Le présent volume étudie ainsi des usages des livres et des savoirs à un niveau inaccoutumé de la hiérarchie sociale et territoriale à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle.