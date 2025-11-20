Arts Soins, quelles frontières, quels liens entre ces mots, ces pratiques qui se côtoient depuis toujours ? Que font-ils l'un et l'autre quand se profile l'irrémédiable, pour survivre, figurer, raconter, et se mettre au service de l'être, pour lui faire du bien et le soulager ? Au regard de leurs expériences, psychanalystes et cliniciens, écrivains et poètes, artistes, anthropologues, prennent ici la parole. Ils se saisissent de notre monde, ils s'y engagent pour témoigner, créer ou bien tenter d'amoindrir les effets de sa violence. Une polyphonie de textes et de voix s'exposent, se déploient et se croisent pour créer des dialogues et des écarts. Arts Soins, une certitude s'en dégage : on ne pourrait vivre sans l'un ni l'autre.