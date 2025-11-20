Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Art soins

Claire Mestre, Marion Gery

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Arts Soins, quelles frontières, quels liens entre ces mots, ces pratiques qui se côtoient depuis toujours ? Que font-ils l'un et l'autre quand se profile l'irrémédiable, pour survivre, figurer, raconter, et se mettre au service de l'être, pour lui faire du bien et le soulager ? Au regard de leurs expériences, psychanalystes et cliniciens, écrivains et poètes, artistes, anthropologues, prennent ici la parole. Ils se saisissent de notre monde, ils s'y engagent pour témoigner, créer ou bien tenter d'amoindrir les effets de sa violence. Une polyphonie de textes et de voix s'exposent, se déploient et se croisent pour créer des dialogues et des écarts. Arts Soins, une certitude s'en dégage : on ne pourrait vivre sans l'un ni l'autre.

Par Claire Mestre, Marion Gery
Chez Pensée sauvage

|

Auteur

Claire Mestre, Marion Gery

Editeur

Pensée sauvage

Genre

Histoire de la psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Art soins par Claire Mestre, Marion Gery

Commenter ce livre

 

Art soins

Claire Mestre, Marion Gery

Paru le 20/11/2025

248 pages

Pensée sauvage

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782859193652
9782859193652
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.