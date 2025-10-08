Inscription
Escape Game Les mystères de l'art

Xxx

3 scénarios immersifs, rythmés d'énigmes et de péripéties, pour explorer le monde de l'art. - Le code secret de Michel-Ange. 1958, à Rome. Cardinaux français enfermés dans la chapelle Sixtine afin d'élire le prochain pape, vous entendez soudain une mystérieuse voix vous chuchoter à l'oreille : " Levez les yeux, observez mes fresques et vous saurez comment faire pencher les votes pour désigner le prochain pape. " Vous voilà embarqués dans un étrange voyage, sur les traces de Michel-Ange... Réussirez-vous à percer le secret de ce chef-d'oeuvre atemporel ? - L'énigme Van Gogh. Visiteurs du Metropolitan Museum à New York, vous admirez le tableau de Vincent Van Gogh intitulé Champ de blé avec cyprès, quand vous vous sentez littéralement happés par la toile ! De spectateurs, vous êtes devenus prisonniers de ce paysage provençal. Pour vous libérer du tableau, il vous faudra observer et analyser chaque détail de la toile, mais aussi marcher dans les pas du célèbre peintre. - Le tableau volé de Klimt. Vous êtes une équipe d'historiens chargés d'enquêter sur plusieurs tableaux disparus de Klimt. L'une de ses toiles aurait été identifiée en Autriche et une vente aux enchères est prévue dans 45 minutes. Vous devez, avant qu'elle ne débute, retracer le parcours de ces tableaux qui se sont volatilisés, depuis leur confiscation par les nazis, à Vienne, en 1938... Attention, ne perdez pas de vue que de nombreux faussaires sont prêts à tout pour tirer leur épingle du jeu !

Par Xxx
Chez Editions Prisma

|

Auteur

Xxx

Editeur

Editions Prisma

Genre

Jeux

Escape Game Les mystères de l'art

Xxx

Paru le 08/10/2025

32 pages

Editions Prisma

19,94 €

9782810441815
