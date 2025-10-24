Inscription
Sulina, années 1920. Dans le delta du Danube ouvert sur la mer Noire, ce petit port des plus cosmopolites regrette la prospérité passée. Le retour d'un homme surnommé "? l'Américain ? " réveille tous les espoirs. Mais c'est sa fille, Evantia, jeune femme libre et fascinante, qui bouleversera l'équilibre fragile de la cité. Europolis mêle le souffle du large aux bruissements du quotidien, les tensions de l'Histoire aux élans intimes. Portrait plein de charme d'une Europe à la marge, ce grand roman injustement oublié est enfin restitué dans une nouvelle traduction soigneusement révisée. "? L'un des plus passionnants romans portuaires que je connaisse". Mathias Enard, France Culture "? Une histoire d'illusion, de décadence, de tromperie et de solitude, de malheur et de mort ; une symphonie de la fin. ? " Claudio Magris, Danube "? Ragots des marigots, légendes apocryphes, histoires de pirates, de bagnards, de contrebandiers. Mais derrière cette atmosphère mi-provinciale, mi-coloniale, derrière ces relents pestilentiels d'une mort annoncée, ce que le roman permet de suggérer, c'est le retour des rancoeurs nationalistes, des préjugés raciaux, de querelles géopolitiques annonçant le déchirement de l'Europe dans une nouvelle guerre mondiale". Emmanuel Ruben, Sur la route du Danube Jean Bart est le nom de plume d'Eugeniu P. Botez (1874-1933). Né à Burdujeni, en Roumanie, il suit une formation militaire et navale avant d'occuper divers postes dans la marine. Dès 1901, il s'adonne à l'écriture. Europolis (1933) demeure son oeuvre majeure. Gabrielle Danoux a d'abord exercé les métiers de juriste, de traductrice d'entreprise et d'inspectrice des finances publiques. Depuis 2017, elle travaille exclusivement en tant que traductrice littéraire et a permis la publication en français de nombreux romans et recueils de poésie roumains. "? Un monde sans rêves, vu par les yeux d'un rêveur. Un livre dont on a besoin". Zornitsa Ivanova, poétesse "Le Ministère des Rêves est l'un de ces romans dont on ne peut jamais être sûr que tout sera bien compris par un enfant, ni que les adultes en percevront chaque nuance. Et c'est là que réside son charme intemporel". Antonia Apostolova, écrivaine

Par Jean Bart, Gabrielle Danoux
Chez Les Argonautes éditeur

|

Auteur

Jean Bart, Gabrielle Danoux

Editeur

Les Argonautes éditeur

Genre

Littérature roumaine

