Un rendez-vous particulier

Une lecture profondément bienfaisante, entre le rire et l'émotion, qui nous rappelle que, face à nos angoisses, il reste toujours la beauté du monde à observer. Pitch : Un roman puissant et réconfortant, à la fois hilarant et profond, qui explore les méandres de l'angoisse, de l'amour et de l'art comme médicament à l'existence. Au fil des consultations avec son psychiatre, aussi fascinant que troublant, la narratrice, une quinquagénaire divorcée qui vient de rencontrer l'amour sur internet et vit les premières crises de son nouveau couple, nous entraîne dans un voyage introspectif où chaque toile, chaque chef-d'oeuvre observé dans les musées du monde devient une métaphore de sa propre vie. Et les étapes qu'elle subit ou surmonte, ce sont aussi les nôtres, d'où le côté universel de ce roman. Thèmes abordés : L'art comme thérapie et miroir de nos émotions L'angoisse du temps qui passe et de l'engagement La complexité des relations amoureuses La mélancolie et la solitude dans un monde hyperconnecté L'évolution personnelle face aux blessures et aux traumatismes Structure narrative : Le récit alterne entre les consultations psychiatriques et les épisodes de la vie de la narratrice (la pression qu'elle subit au travail, la maladie qui commence à faire des victimes parmi ses proches, ses virées animées entre amis ou encore ses rendez-vous amoureux), ponctués par des voyages dans des musées emblématiques où chaque tableau devient une clef d'analyse de sa propre histoire. Des oeuvres telles que Le Cri de Munch, Le Radeau de la Méduse de Géricault ou encore Nana de Manet incarnent autant de guides spirituels et introspectifs pour la protagoniste. Une oeuvre à la fois intime et universelle, où l'humour caustique se mêle aux réflexions existentielles. Un récit joliment décapant, qui traite de sujets qui nous touchent tous : le couple et ses crises potentielles, le monde du travail qui se durcit, la jeunesse qui s'éloigne, l'envie de profiter de la vie à fond avant que les ennuis de santé nous rattrapent. Une lecture profondément bienfaisante, entre le rire et l'émotion, qui nous rappelle que, face à nos angoisses, il reste toujours la beauté du monde à observer.