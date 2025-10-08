Escape Game Opération Survie

Trois aventures palpitantes au coeur de paysages sauvages, pour vivre des moments conviviaux en famille ou entre amis. - Piège de glace. 1877, en tant que membres de la Navy, vous êtes partis à bord du Conqueror afin de découvrir le pôle Nord, en espérant rentrer ensuite couverts de gloire ! Malheureusement, votre navire a été pris dans la glace et vous avez dû débarquer en urgence sur la banquise. Une tempête polaire a égaré votre groupe et détruit la plus grande partie de votre équipement. Réussirez-vous à vaincre les conditions extrêmes de ce désert gelé ? - Dans l'enfer de la jungle. Membres d'une ONG, vous êtes venus soutenir une population indigène contre la déforestation dans la jungle amazonienne. Des narcotrafiquants ont attaqué le village dans lequel vous vous étiez installés. Tout le monde ayant fui précipitamment, vous vous retrouvez seuls au milieu de cette forêt abritant mille et un dangers qu'il va vous falloir braver pour espérer atteindre un point de ralliement... - Perdus dans le désert. Partis pour une excursion de 48 h dans le désert africain, votre groupe de touristes est pris au piège d'une violente de tempête de sable. Celle-ci sème le chaos et et vous sépare de votre guide. Alors que le soleil monte inexorablement dans le ciel et que la chaleur devient insupportable, vous vous mettez en quête d'un point d'eau, première étape d'une mission " survie " qui s'annonce périlleuse...