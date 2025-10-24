Panoptikon Intégrale . Edition de luxe

Philorée est un jeune moine du monastère le plus ancien et le plus reculé du monde, dans lequel les moines scrutent chaque jour toute la création pour étudier l'oeuvre divine. Le suicide d'un moine provoque une grave crise au sein de la communauté, qui se divise alors quant à l'utilisation de la structure légendaire, le Panoptikon, l'instrument ultime pour l'observation illimitée de la Création et qui, selon le mythe, se trouverait à l'extrémité de la colonne dans les nuages. Intégrale.