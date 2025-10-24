Inscription
Panoptikon Intégrale . Edition de luxe

Camillo Bosco, Salvatore Nobile

Philorée est un jeune moine du monastère le plus ancien et le plus reculé du monde, dans lequel les moines scrutent chaque jour toute la création pour étudier l'oeuvre divine. Le suicide d'un moine provoque une grave crise au sein de la communauté, qui se divise alors quant à l'utilisation de la structure légendaire, le Panoptikon, l'instrument ultime pour l'observation illimitée de la Création et qui, selon le mythe, se trouverait à l'extrémité de la colonne dans les nuages. Intégrale.

Par Camillo Bosco, Salvatore Nobile
Chez Clair de lune

Auteur

Camillo Bosco, Salvatore Nobile

Editeur

Clair de lune

Genre

Science-fiction

Panoptikon Intégrale . Edition de luxe

Camillo Bosco, Salvatore Nobile

Paru le 21/11/2025

48 pages

Clair de lune

15,95 €

9782487892286
