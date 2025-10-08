Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

L'école de Toto

Playbac, Lynda Corazza, Gwé, Joëlle Dreidemy, Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plus de 1000 blagues pour devenir le roi de la récré ! Tu connais l'histoire de Toto à l'école ? Découvre les 1000 meilleures blagues de Toto illustrées dans ce dico trop marrant ! En plus, elles sont classées de A à Z, par thématique. Trop pratique ! Epate tout le monde avec des histoires crados, des charades hilarantes et des devinettes tordantes ! Fais rigoler tes copains, ta famille et deviens le plus grand blagueur de la galaxie ! Bons moments et fous rires garantis ! Dès 7 ans.

Par Playbac, Lynda Corazza, Gwé, Joëlle Dreidemy, Collectif
Chez Play Bac

|

Auteur

Playbac, Lynda Corazza, Gwé, Joëlle Dreidemy, Collectif

Editeur

Play Bac

Genre

Humour - Magie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'école de Toto par Playbac, Lynda Corazza, Gwé, Joëlle Dreidemy, Collectif

Commenter ce livre

 

L'école de Toto

Playbac

Paru le 08/10/2025

264 pages

Play Bac

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809694192
9782809694192
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.