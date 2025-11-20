Inscription

#Essais

Représenter la voix

Pascale Chiron, Agnès Rees

Si la voix peut être essentielle dans l'écriture cinématographique ou dans la composition de chansons, que reste-t-il de la voix dans l'écriture littéraire, quelle que soit son époque ?? Comment la représenter, l'imiter, la décrire ?? Ce volume étudie, dans une perspective interdisciplinaire et trans-séculaire, les diverses représentations littéraires et artistiques de la voix, du Moyen Age au XXIe siècle : discours sur la voix, descriptions ou imitations de la voix humaine ou animale, oralisation, performance musicale ou vocale. De la forte présence vocale ou orale dans les textes du Moyen Age à ses diverses incarnations dans les textes contemporains, amplifiées par les moyens modernes de diffusion, de reproduction et de restitution de la voix (radio, enregistrements audio, cinéma), les contributions réunies dans ce volume explorent ainsi les multiples inflexions de la voix dans la littérature et les arts : les voix vives que font encore entendre les textes du passé, la vocalité de l'écrit, la voix comme empreinte et les voix de l'Histoire, la voix résonante des textes chantés, proclamés ou murmurés.

Paru le 06/11/2025

200 pages

Presses Universitaires du Mirail

23,00 €

