35 ans environ après la fin de la guerre froide, les armements continuent à proliférer et à occuper une place essentielle dans les rapports internationaux. Ces armes sont tantôt utilisées pour bombarder le Yémen, pour soutenir l'Ukraine face à la Russie, pour massacrer des civils en Palestine ou pour préparer à une possible guerre entre les Etats-Unis et leurs alliés et la Chine. Selon certains et certaines, cette situation s'explique par la nature belliqueuse des êtres humains. D'autres considèrent que la prolifération des armes est la conséquence d'un monde étatique anarchique. Le présent ouvrage adopte une perspective différente. Il fait le constat que ce sont les armes qui mettent les individus en capacité de se tuer massivement. L'intensité de la violence dans les conflits dépend donc en grande partie des armes mises à disposition des belligérants et belligérantes.