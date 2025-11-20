Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les armes

Christophe Wasinski, Christophe Wasinski

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
35 ans environ après la fin de la guerre froide, les armements continuent à proliférer et à occuper une place essentielle dans les rapports internationaux. Ces armes sont tantôt utilisées pour bombarder le Yémen, pour soutenir l'Ukraine face à la Russie, pour massacrer des civils en Palestine ou pour préparer à une possible guerre entre les Etats-Unis et leurs alliés et la Chine. Selon certains et certaines, cette situation s'explique par la nature belliqueuse des êtres humains. D'autres considèrent que la prolifération des armes est la conséquence d'un monde étatique anarchique. Le présent ouvrage adopte une perspective différente. Il fait le constat que ce sont les armes qui mettent les individus en capacité de se tuer massivement. L'intensité de la violence dans les conflits dépend donc en grande partie des armes mises à disposition des belligérants et belligérantes.

Par Christophe Wasinski, Christophe Wasinski
Chez Université de Bruxelles

|

Auteur

Christophe Wasinski, Christophe Wasinski

Editeur

Université de Bruxelles

Genre

Sciences politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les armes par Christophe Wasinski, Christophe Wasinski

Commenter ce livre

 

Les armes

Christophe Wasinski, Christophe Wasinski

Paru le 04/12/2025

Université de Bruxelles

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782800419305
9782800419305
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.